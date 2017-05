Sporting Cristal: Jorge Cazulo y Ray Sandoval tendrían fuerte 'broncaza' desde hace días

Hace buen tiempo que la unión y amistad parecen haberse alejado de La Florida. No hay calma ni tranquilidad por más que los triunfos hayan reaparecido. Hay molestia en los hinchas y fastidio en el plantel. La victoria de Sporting Cristal sobre Sport Huancayo no maquilló los problemas de la interna, que involucrarían a dos jugadores -de dos bandos marcados- que se habrían agarrado a golpes el último fin de semana.

Según allegados a Sporting Cristal, todo empezó el pasado viernes durante los trabajos tácticos previo al duelo con los huancaínos. Se supo que el uruguayo Jorge Cazulo y Ray Sandoval disputaron con fuerza un balón dividido, se generó un conato de bronca, pero todo quedó en fuertes palabras ante la rápida reacción de los demás compañeros.

Una fuente, al interior de Sporting Cristal -que prefirió el anonimato-, contó que Jorge Cazulo no se habría quedado tranquilo y por la noche, cuando el plantel estuvo concentrado, fue a buscar a Ray Sandoval a su habitación. Trascendió que el volante reclamó airadamente por faltarle el respeto, pero el joven delantero no se amilanó y de inmediato habría respondido con dos fuertes puñetes que al parecer impactaron en el rostro del ‘Piki’.



“Se agarraron fuerte. Ray no lo soltaba, se generó tremenda bulla, varios salieron de sus habitaciones para ir a separarlos”, contó la fuente cercana a Sporting Cristal.

El sábado, durante el partido, Jorge Cazulo pareció evidenciar un moretón cerca al pómulo izquierdo, producto de un golpe. Ray Sandoval estuvo entre los convocados e ingresó en los minutos finales. Se supo que el delantero estaría analizando irse de Sporting Cristal y ya se lo habría hecho saber a su entorno más cercano. José del Solar tendría más problemas para rearmar el equipo.