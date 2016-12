Sporting Cristal: Mauricio Viana es el nuevo arquero celeste

El portero chileno Mauricio Viana anunció que reforzará durante 2017 a Sporting Cristal, flamante campeón del fútbol peruano.



"Estoy con muchas ganas de viajar ya. El 5 de enero estoy llegando a Perú. Para mí fue muy fácil decidir por Cristal, es un equipo campeón y que tiene expectativas de pelear en la Copa Libertadores", declaró Mauricio Viana a radio Ovación.



Mauricio Viana señaló que estuvo pendiente de las últimas decisiones de los dirigentes del Sporting Cristal, entre ellas la contratación del entrenador José Chemo del Solar.



"Estoy contento de que llegue un técnico como Chemo del Solar, que ha dirigido en Chile y conoce cómo es un futbolista chileno. Yo voy con muchas ganas de pelear un puesto", agregó el arquero.



Dijo que le "gusta mucho liderar en la cancha" y jugar con una defensa "ordenada".



"Me gusta salir jugando con los pies, no me gusta el pelotazo, soy de cortar mucho los centros, soy alguien que se impone en la cancha y hace que el equipo tenga confianza en su portero", dijo.



El exjugador del Santiago Wanderers y los Jaguares de Chiapas, consideró que el torneo peruano es "muy exigente. Tienen un torneo muy competitivo y me encantó la propuesta desde un principio, estoy contento con este paso que estoy dando", concluyó.

