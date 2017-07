Sporting Cristal: Ray Sandoval sueña con llegar a este equipazo del fútbol internacional

Si la cabeza anda bien, el cuerpo tiene libertad para soñar. El gran momento de Ray Sandoval en Sporting Cristal le permite pensar en grande y moldear su futuro. “Me gustaría ir a Europa, jugar en el Manchester United. Admiro a Cristiano Ronaldo y José Mourinho”, dijo el autor de cinco goles en los últimos cuatro partidos.

Pero ¿qué cambió en la vida de este nuevo Ray Sandoval? Las sesiones con el psicólogo de Sporting Cristal, Julio César Peche, han influido para que deje atrás las indisciplinas.



“El psicólogo me habla de muchas cosas importantes. Me dice que todo depende de mí”, contó Ray, que no olvidó a su socio en el equipo. “Con (Irven) Ávila tenemos un gran entendimiento. Hablamos antes de los partidos y eso ayuda”, agregó Ray Sandoval.

Sporting Cristal 1-0 UTC: Goles y resumen

Trascendió que la directiva de Sporting Cristal no quedó contenta con la designación del árbitro Henry Gambetta para el crucial partido de mañana ante Alianza Lima.



El juez fue ‘vetado’ por Sporting Cristal hace menos de 15 días, luego de que -a su entender- los perjudicó en la derrota frente a Sport Rosario (2-1) en el Torneo de Verano, así como en el empate contra Municipal (2-2) y en la caída ante Comerciantes Unidos (4-2) por el Apertura.