Sporting Cristal vs San Martín: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV el Torneo de Verano

Sporting Cristal vs San Martín: EN VIVO EN DIRECTO El equipo celeste recibe a los santos este domingo en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 3 del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. Sporting Cristal y San Martín buscan su segundo triunfo en el Grupo A. (11:00 a.m. | Gol Perú)



El Sporting Cristal vs San Martín será un duelo particular. Rivalidades, revanchas y coincidencias. El técnico José Chemo del Solar enfrentará a su exequipo, al igual que el volante Joel Sánchez. El estratega santo Orlando Lavalle fue asistente de su par celeste en el 2016.



Sporting Cristal llega motivado tras ganar a Alianza Atlético y lo mismo sucede con San Martín, que venció a Deportivo Cantolao. Los celestes no han ganado en su estadio y Chemo quiere aplacar las rencillas del pasado con la hinchada. Para ello, un triunfo es vital.



"Tengo claro y espero que San Martín va a salir a jugar, a proponer, va a intentar atacarnos. Del equipo que yo tenía quedan dos o tres jugadores. Tuve un año muy bueno ahí, le tengo cariño pero más allá de eso, todos los rivales son difíciles, los partidos hay que jugarlos y esperamos hacer un buen partido", dijo Chemo del Solar al referirse al duelo con San Martín y su vínculo cercano con el club santo.



Por su parte Orlando Lavalle, estratega santo, dijo que conoce la forma de juego de Chemo para este duelo. "Cristal tiene un equipo con jugadores de mucha jerarquía que juegan bien al fútbol. Es la idea de Chemo la posesión del balón, el juego rápido y simple, y también la presión alta. Pero vamos a tratar de ser lo más inteligentes posibles", declaró.

Horacio Calcaterra no fue inscrito tras obtener su nacionalización como peruano debido a que todavía no cuenta con DNI y será baja en Cristal. Por el contrario, el atacante Irven Ávila recuperado de una lesión, estará apto para jugar.



En el lado de San Martín, el atacante Alexander Succar se quedará con las ganas de enfrentar a su exequipo Cristal debido a un convenio entre las partes como parte de las condiciones de su préstamo de club a club.

🎥 Último entrenamiento del plantel profesional de la semana, previo a su duelo ante #SanMartín este domingo a las 11:00am en el Gallardo ⚽🏆💪 pic.twitter.com/gynBaJjcyG — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 18 de febrero de 2017

Alineaciones del Sporting Cristal vs. San Martín:



Sporting Cristal: Mauricio Viana; Renzo Revoredo, Jorge Cazulo, Luis Abram, Jair Céspedes; Pedro Aquino, Carlos Lobatón, Gabriel Costa, Joel Sánchez, Ray Sandoval y Diego Ifrán.



San Martín: Ricardo Farro; Mark Estrella, Luis Álvarez, Ramiro Ríos, Álvaro Ampúero; Wilder Cartagena, Juan Tuesta, Jesús Chávez, Gary Correa, Junior Ponce; Alexánder Domínguez.

Así fue la goleada 5-0 de Sporting Cristal sobre Alianza Atlético por el Torneo de Verano:

