Torneo Apertura: Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan hoy (7:00 p.m.) en el Estadio Nacional, en partido clave por el liderato del campeonato válido por la fecha 5. El duelo será vital previo a la jornada 11 del fin de semana a falta de cinco partidos.



Alianza Lima y Sporting Cristal están igualados con 17 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Una victoria de cualquier le arrebataría el liderato a Real Garcilaso que cuenta con 19 unidades.



Así, quedarían solo cinco partidos por disputar y 15 puntos en juego en lo que va del Torneo Apertura. Por ello, pese a que la diferencia sería de solo un punto, el nuevo puntero sacaría ventaja sobre su rival directo (tres puntos) y esperaría un revés del equipo cusqueño para encaminarse al título.

La fecha 11 decisiva

​

El Apertura no se detiene. Entre el viernes y el domingo se jugará la fecha 11, que podría aumentar la expectativa de los equipos en la pugna por el liderato, según los resultados. Más aún, sí la diferencia entre el primero y el octavo es de solo tres puntos.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura:

Tabla de posiciones de la fecha 10 del Torneo Apertura Tabla de posiciones del Torneo Apertura

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura:



Sport Huancayo vs. Comerciantes Unidos (Viernes 1:15 p.m.)

UTC vs. Sport Rosario (Viernes 3:30 p.m.)

Unión Comercio vs. Ayacucho FC (Sábado 12:30 p.m.)

Deportivo Municipal vs. San Martín (Sábado 3:00 p.m.)

Cantolao vs. Sporting Cristal (Sábado 8:00 p.m.)

Juan Aurich vs. Real Garcilaso (Domingo 11:00 a.m.)

Alianza Atlético vs. Alianza Lima (Domingo 1:15 p.m.)

Universitario vs. Melgar (Domingo 3:30 p.m.)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.