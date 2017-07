Torneo Apertura: Se juega la fecha 12 del segundo campeonato del año. UTC y Real Garcilaso comparten el primer lugar de la tabla de posiciones. Alianza Lima es la escolta con dos puntos de diferencia.



Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán en el clásico de la jornada. Ambos equipos están obligados a ganar para mantener sus chances de pelear por el título del Torneo Apertura.



Por su parte, Alianza Lima, que no puede perder el paso, recibe a Juan Aurich en Matute. Esta obligado ganar y esperar que Real Garcilaso no gane, para recuperar el liderato.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura: Fecha 12 Tabla de posiciones del Torneo Apertura: Fecha 12

Resultados y programación de la fecha 12 del Torneo Apertura:



UTC 1-0 Unión Comercio

Ayacucho FC 1-0 Alianza Atlético

Melgar 1-1 Comerciantes Unidos

Sport Rosario 3-1 Cantolao

Sporting Cristal vs Universitario

San Martín vs. Sport Huancayo

Alianza Lima vs. Juan Aurich

Real Garcilaso vs. Deportivo Municipal

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.