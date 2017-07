La tabla de posiciones del Torneo Apertura: Fecha 13

Torneo Apertura: Se juega la fecha 13 del segundo campeonato del Descentralizado 2017. Alianza Lima es el líder de la tabla de posiciones. UTC y Real Garcilaso son escolta con un punto menos.



Alianza Lima (23 puntos) buscará un triunfo ante Municipal para mantener el liderato del Torneo Apertura a falta de tres fecha para el final del campeonato. No obstante, Real Garcilaso, con 22 unidades, le falta disputar su encuentro con Municipal y podría tomar el primer lugar.



Por su parte, Universitario intentará meterse en la pelea por el título, y para ello necesita vencer a Ayacucho FC en el Monumental. Mientras que Sporting Cristal, con menos chances choca con Alianza Atlético como visitante.

Tabla de posiciones de la fecha 13 del Torneo Apertura:

Programación y resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura:



Unión Comercio vs Sport Rosario

Alianza Atlético vs. Sporting Cristal (sábado 3:00 p.m.)

Cantolao vs. UTC (sábado 5:45 p.m.)

Universitario vs. Ayacucho FC (sábado 8:00 p.m.)

Juan Aurich vs. Melgar (domingo 11:00 a.m.)

Sport Huancayo vs. Real Garcilaso (domingo 1:15 p.m.)

Municipal vs. Alianza Lima (domingo 3:30 p.m.)

Comerciantes Unidos vs. San Martín (lunes 3:30 p.m.)

