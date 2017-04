Torneo de Verano: Se disputó el partido adelantado entre Sporting Cristal y Sport Rosario válido por la fecha 12 del Grupo A del Descentralizado 2017.



Sporting Cristal logró un valioso triunfo 1-0 sobre Sport Rosario en el estadio Alberto Gallardo y le sirvió para meterse en la pelea por el primer lugar de su serie. Los celestes quedaron a cuatro puntos del líder Melgar.



Por otro lado, en el Grupo B UTC con 16 puntos sigue siendo el líder con dos de ventaja sobre Sport Huancayo. Alianza Lima marcha en el cuarto puesto con 12 unidades. Universitario es penúltimo con seis puntos.

La tabla de posiciones del Torneo de Verano del Descentralizado 2017:

Tabla de posiciones del Grupo A Tabla de posiciones del Grupo A

Tabla de posiciones del Grupo B Tabla de posiciones del Grupo B

Programación de partidos:



Alianza Atlético vs. Universidad San Martín (Domingo 1:30 p.m.)

Juan Aurich vs. Alianza Lima (Domingo 4.00 p.m)

Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo (Lunes 3:30 p.m.)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.