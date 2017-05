Tabla de posiciones: Se juega la fecha 12 del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. A falta de dos jornadas para el final del primer campeonato, Melgar es líder del Grupo A y UTC es primero del B. Alianza Lima y Sporting Cristal dependen de otros resultados para meterse en la pelea.



Alianza Lima logró romper la mala racha de tres partidos seguidos sin ganar luego del triunfo ante Sport Huancayo. Los Blanquiazules tienen chances matemáticas para alcanzar el primer lugar.



Por su parte, Universitario de Deportes juega ante Juan Aurich en el estadio Monumental de Ate con la premisa de un triunfo para recuperar la confianza de cara al Torneo Apertura.



Tabla de posiciones de la fecha 12 del Torneo de Verano:



Tabla de posiciones del Grupo A Tabla de posiciones del Grupo A

Tabla de posiciones del Grupo B Tabla de posiciones del Grupo B

Resultados y programación de la fecha 12 del Torneo de Verano:



Sporting Cristal 1-0 Sport Rosario

Alianza Atlético 0-1 Cantolao

San Martín 1-2 Melgar

Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima

UTC 2-1 Real Garcilaso

Universitario vs. Juan Aurich (EN VIVO)

Unión Comercio vs. Ayacucho FC (Jueves 1:15 p.m.)

Comerciantes Unidos vs. Municipal (Jueves 3:30 p.m.)

