Torneo Apertura: La tabla de posiciones de la fecha 4

Torneo Apertura: Se juega la fecha 4 del segundo campeonato del Descentralizado 2017. Alianza Lima alcanzó el liderato tras superar en puntaje a UTC, Ayacucho y Sport Huancayo, que comparten el segundo lugar de la tabla de posiciones.



Alianza Lima venció a Ayacucho en Matute y trepó a la punta en solitario. Los íntimos sumaron nueve puntos, dos más que sus perseguidores.



Universitario no pudo mantener la ventaja y al final empató con Juan Aurich en Guadalupe. Los cremas sumaron cuatro puntos y se ubican en la parte baja de la tabla. No obstante, le resta un partido por disputar ante Alianza Atlético.



Por su parte, Sporting Cristal perdió en el Cusco ante Real Garcilaso, pero se mantiene en el sexto lugar de la clasificación.

La tabla de posiciones de la fecha 5 del Torneo Apertura:

Resultados y partidos de la fecha 4 del Torneo Apertura:



Sport Huancayo 2-0 Cantolao

Real Garcilaso 1-0 Sporting Cristal

Juan Aurich 1-1 Universitario

Municipal 1-0 Unión Comercio

Alianza Lima 4-0 Ayacucho

Alianza Atlético vs. Melgar (Jueves 1:15 p.m.)

Comerciantes Unidos vs. UTC (Jueves 3:30 p.m.)

San Martín vs. Sport Rosario (28 de junio)

