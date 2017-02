Memes: Arrancó el fútbol peruano con la primera fecha del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. Universitario de Deportes y Sporting Cristal solo empataron en el debut y las redes sociales no tuvieron piedad.



El vigente campeón Sporting Cristal y el subcampeón Melgar de Arequipa debutaron con sendos empates en la primera jornada del Torneo de Verano.



En el Grupo A, Sporting Cristal no supo aprovechar su condición local y solo consiguió un empate sin goles ante Unión Comercio en el estadio Alberto Gallardo. Melgar de Arequipa en su fortín no pudo con el recién ascendido Deportivo Cantolao y empató 0-0.



En el Grupo B, Real Garcilaso de Cusco con tanto del ariete argentino Danilo Carando venció por 1-0 a Deportivo Municipal. De su lado, Universitario de Deportes empató 1-1 ante Sport Huancayo en el estadio Monumental de Lima.

Mira los goles y resumen del empate de Universitario ante Sport Huancayo:

Universitario adelantó el marcador a los 35 minutos con tanto de tiro libre del lateral izquierdo, Juan Manuel Vargas. Pero, Sport Huancayo con gol de cabeza de Víctor Balta a los 72 puso el 1-1 para la visita.



El cuadro crema dirigido por Roberto Chale jugo con varios suplentes por su partido del jueves con Capiatá de Paraguay por segunda fase de la Copa Libertadores-2017.



El duelo de Juan Aurich y Alianza Lima fue suspendido por la fuertes lluvias que cayeron en la ciudad de Chiclayo.

Mira las mejores jugadas del empate entre Sporting Cristal y Unión Comercio:

El Torneo de Verano, es el primero a jugarse en 2017 y su campeón clasificará a la fase preliminar de la Copa Libertadores 2018.



Tras finalizar el torneo de Verano, se iniciará el torneo Apertura y luego el Clausura cuyos campeones clasificarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores y definirán el campeonato de la primera división del fútbol peruano a jugarse en diciembre.