Torneo de Verano: Este sábado se inicia la fecha 6 del primer campeonato del Descentralizado 2017. Sporting Cristal y Universitario de Deportes juegan en sus estadios, mientras que Alianza Lima visita el Cusco.



Alianza Lima enfrentará a Real Garcilaso en calidad de visitante en un duelo decisivo que puede encaminar a los íntimos al liderato del Grupo B del Torneo de Verano.



Por su parte, Universitario recibirá a Deportivo Municipal en el estadio Monumental de Ate en el denominado 'clásico moderno'. Los cremas buscan su primer triunfo en el torneo local.



Sporting Cristal recibe en el estadio Alberto Gallardo a la Academia Cantolao en procura de volver a la senda de la victoria tras su derrota ante Sport Rosario.



Programación de la fecha 6 del Torneo de Verano:



Sábado 04 de marzo



Sport Huancayo vs. Comerciantes Unidos (11:00 a.m. | Gol Perú)

San Martín vs. Unión Comercio (01:00 p.m. | Gol Perú)

Alianza Atlético vs. Ayacucho FC (03:30 p.m. | Gol Perú)

Universitario vs. Deportivo Municipal (08:00 p.m. | Gol Perú)



Domingo 05 de marzo



Sporting Cristal vs. Academia Cantolao (11:00 a.m. | Gol Perú)

Sport Rosario vs. FBC Melgar (01:00 p.m. | Gol Perú)

Real Garcilaso vs. Alianza Lima (03:30 p.m. | Gol Perú)



Lunes 06 de marzo

UTC vs. Juan Aurich (03:30 p.m. | Gol Perú)

