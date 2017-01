Torneo de Verano: Programación de la primera fecha del Descentralizado 2017

Torneo de Verano: Este sábado se inicia el primer campeonato del Descentralizado 2017. El fútbol peruano inicia su temporada con Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal como favoritos para la pelea por el título.



El Descentralizado 2017 contará con tres campeonatos: Torneo de Verano, Torneo Apertura y Torneo Clausura. Para el caso del primero el sistema de competencia es en dos grupos de ocho equipos cada uno y dos ruedas todos contra todos.



Sporting Cristal, vigente campeón, juega ante Unión Comercio en el Alberto Gallardo. Por su parte, Alianza Lima visita a Juan Aurich y su compadre Universitario recibe a Sport Huancayo.

Memes se mofan de @ClubSCristal y sus hinchas tras la Noche de la Raza Celeste ► https://t.co/VmrmTRobo9 pic.twitter.com/kKHonh1vtP — Diario Trome (@tromepe) 30 de enero de 2017

Mira la programación de la primera fecha del Torneo de Verano del Descentralizado 2017:



Sábado 4 de febrero



San Martín vs. Alianza Atlético (1:00 p.m. | Grupo A)

UTC vs. Comerciantes Unidos (3:30 p.m. | Grupo B)

Sport Rosario vs. Ayacucho FC (5:45 p.m. | Grupo A)

Melgar vs. Cantolao (8:00 p.m. | Grupo A)



Domingo 5 de febrero



Sporting Cristal vs. Unión Comercio (11:00 a.m. | Grupo A)

Real Garcilaso vs. Deportivo Municipal (1:30 p.m. | Grupo B)

Juan Aurich vs. Alianza Lima (4:00 p.m. | Grupo B)

Universitario vs. Sport Huancayo (6:15 p.m. | Grupo B)



Los grupos del Torneo de Verano del Descentralizado 2017:



Grupo A:

Sporting Cristal, San Martín, Cantolao, Unión Comercio, Alianza Atlético, Ayacucho FC, Sport Rosario y Melgar.



Grupo B:

Universitario de Deportes, Alianza Lima, Municipal, Juan Aurich, Real Garcilaso, Sport Huancayo, UTC y Comerciantes Unidos.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.