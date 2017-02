Torneo de Verano: Tabla de posiciones del Grupo A y B de la fecha 4

Torneo de Verano: Se juega la fecha 4 del primer campeonato del Descentralizado 2017. Sporting Cristal es el líder del Grupo A tras golear 4-0 a Ayacuho FC y Real Garcilaso es el puntero del Grupo B.



Sporting Cristal le arrebató a Sport Rosario el liderato del Grupo A. No obstante, a los 'rosarinos' les falta jugar ante la San Martín y podrían superar nuevamente al cuadro de José Chemo del Solar.



Entre tanto, Alianza Lima que venció como visitante a Comerciantes Unidos de Cutervo, trepó al tercer lugar del Grupo B, por debajo de los colíderes Real Garcilaso y UTC (con 9 puntos cada uno).



Precisamente, Universitario de Deportes buscará salir del último lugar de su serie, cuando enfrente al propio Real Garcilaso en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones del Grupo A y B de la cuarta fecha del Torneo de Verano:

Tabla de posiciones del Grupo A Tabla de posiciones del Grupo A

Tabla de posiciones del Grupo B Tabla de posiciones del Grupo B

Los resultados de la fecha 4 del Grupo A y B del Torneo de Verano:



Unión Comercio 3-1 Academia Cantolao

Sporting Cristal 4-0 Ayacucho FC

UTC 1-0 Deportivo Municipal

Comerciantes Unidos 0-2 Alianza Lima

San Martín vs Sport Rosario (miércoles 8:00 p.m.)

Sport Huancayo vs. Juan Aurich (jueves 1:15 p.m.)

Alianza Atlético vs. Melgar (jueves 3:30 p.m.)

Universitario vs. Real Garcilaso (jueves 8:00 p.m.)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.