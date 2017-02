Torneo de Verano: Tabla de posiciones del Grupo A y B de la fecha 5

Torneo de Verano: Se juega la fecha 5 del primer campeonato del Descentralizado 2017. Sport Rosario y UTC comandan en el Grupo A y B, respectivamente.



Sporting Cristal perdió de forma sorprendente ante Sport Rosario y cedió el primer lugar del Grupo A. Los celestes se quedaron a dos puntos del líder.



Por su parte, UTC venció a Real Garcilaso en el Cusco y le arrebato el primer lugar del Grupo B. Alianza Lima, espera mantenerse en la pelea por el liderato cuando enfrente a Sport Huancayo, Por su parte, Universitario juega ante Juan Aurich.

Mira la tabla de posiciones del Grupo A y B del Torneo de Verano:

Tabla de posiciones del Grupo A

Tabla de posiciones del Grupo B

Resultados y programación de la fecha 5 del Torneo de Verano:



Ayacucho FC 1-1 Unión Comercio

Deportivo Municipal 0-1 Comerciantes Unidos

Sport Rosario 2-1 Sporting Cristal

Real Garcilaso 1-4 UTC

Melgar vs. San Martín (Hoy 1:30 p.m.)

Juan Aurich vs. Universitario (Hoy 4:00 p.m.)

Alianza Lima vs. Sport Huancayo (Hoy 6:15 p.m.)

