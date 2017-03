Torneo de Verano: La tabla de posiciones del Grupo A y B de la fecha 6

Torneo de Verano: Se juega la fecha 6 del primer campeonato del Descentralizado 2017. Melgar es líder del grupo A y UTC comanda la serie B.



Alianza Lima, que se ubica en el cuarto lugar del Grupo B a cuatro puntos del líder UTC, visita a Real Garcilaso (3°) para mantenerse en la pelea por el primer lugar.



Universitario de Deportes, que todavía no gana en lo que va del torneo, quiere romper la mala racha y salir del penúltimo lugar de su grupo. Los cremas reciben a Deportivo Municipal.



Por otro lado, Sporting Cristal (3°), que sumó una derrota y un empate en sus últimos partidos, enfrentará a Cantolao (8°) en el estadio Alberto Gallardo.

La tabla de posiciones de la fecha 6 del Grupo A y B del Torneo de Verano:

La tabla de posiciones del Grupo A La tabla de posiciones del Grupo A

La tabla de posiciones del Grupo B La tabla de posiciones del Grupo B

Los partidos del Grupo A y B de la fecha 6 del Torneo de Verano:



Sport Huancayo 4-2 Comerciantes Unidos

San Martín 3-0 Unión Comercio

Alianza Atlético vs. Ayacucho FC (sábado | 03:30 p.m.)

Universitario vs. Deportivo Municipal (sábado | 08:00 p.m.)

Sporting Cristal vs. Cantolao (domingo | 11:00 a.m.)

Sport Rosario vs. FBC Melgar (domingo | 01:00 p.m.)

Real Garcilaso vs. Alianza Lima (domingo | 03:30 p.m.)

UTC vs. Juan Aurich (lunes | 03:30 p.m.)

