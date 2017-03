Torneo de Verano: La tabla de posiciones del Grupo A y B de la fecha 8

Torneo de Verano: Se juega la fecha 8 del primer campeonato del Descentralizado 2017. Sport Rosario lidera el Grupo A y UTC encabeza la serie B. Los grandes Alianza Lima y Universitario quedaron relegados en la tabla de posiciones.



Sporting Cristal igualó con Unión Comercio en Moyobamba y se quedó a cinco puntos del líder Sport Rosario. Los celestes ocupan el tercer lugar, tras no ganar por cuatro fechas seguidas.



Universitario de Deportes juega de visitante ante Sport Huancayo con la premisa de buscar su segundo triunfo del Torneo de Verano. Los cremas son penúltimos del Grupo B.



Por su parte Alianza Lima recibe a Juan Aurich y necesita un triunfo para mantener la ilusión de ganar su grupo pese a los siete puntos de diferencia que tiene sobre el líder UTC.



La tabla de posiciones del Grupo A y B del Torneo de Verano:

La tabla de posiciones del Grupo A La tabla de posiciones del Grupo A

La tabla de posiciones del Grupo B La tabla de posiciones del Grupo B

Resultados y programación de la fecha 8 del Torneo de Verano:



Ayacucho FC 0-1 Sport Rosario

Deportivo Municipal 1-1 Real Garcilaso

Unión Comercio 2-2 Sporting Cristal

Sport Huancayo vs. Universitario (Domingo 1:15 p.m.)

Alianza Lima vs. Juan Aurich (Domingo 4:00 p.m.)

Comerciantes Unidos vs. UTC de Cajamarca (Lunes 3:30 p.m.)

Academia Cantolao vs. Melgar (Postergado)

Alianza Atlético vs. San Martín (Postergado)



