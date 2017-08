Universitario celebró sus 93 años en medio de estos problemas

Universitario cumplió ayer 93 años y más allá de los saludos y felicitaciones, los bolsillos y las arcas del club están en rojo. En lo que va del año, el equipo perdió todos los torneos que afrontó. Quedó eliminado de la Copa Libertadores (de manera vergonzosa con Capiatá), quedó cuarto en el Torneo de Verano y ahora ya no tiene chances de ganar el Apertura.



Todo ello significó un déficit de tres millones de dólares en Universitario, algo que no estaba presupuestado al inicio de la temporada y que está impidiendo cumplir con el pago de su planilla.



En cuanto a la logística, ayer hubo una muestra más de los problemas económicos, porque cada jugador de Universitario debió regresar por su cuenta a casa, ya que no hubo bus que los recogiera del aeropuerto, tras jugar en Cajamarca.

ÁRBITRO ‘TROGLIODITA’



La derrota ante UTC provocó mucha rabia contra el árbitro Eduardo Chirinos y el DT Pedro Troglio le mandó varios ‘recados’. “Fue un despropósito lo que hizo este hombre (el árbitro), vergonzoso. Para mí fue lo peor que vi desde que estoy en Perú. Es bastante malintencionado y de expresarse mal con los jugadores y la gente”, señaló el entrenador de Universitario.