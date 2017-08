Universitario: Se acabó racionamiento y volvieron entrenamientos a doble turno

Se acabaron las plagas y las vacas flacas. Universitario entrena a doble turno para ser el otro protagonista de la final del Descentralizado. Las condiciones para vivir un día entero en Campo Mar han cambiado.



Ya no se raciona los hidratantes ni las frutas y a la hora del almuerzo hubo abundancia en el bufé, que dejó a Universitario solo con hambre de ganar el Clausura.

El plantel de Universitario volvió a la carga intensa de trabajo, algo que no podían hacer desde casi la mitad del Apertura por falta de presupuesto para el almuerzo, pero ahora la situación parece haber mejorado y el club no ha dudado en compartirlo a través de sus redes sociales.



De otro lado, el DT Pedro Troglio cruza los dedos para que mañana ya pueda contar con Alberto Rodríguez e incluirlo en el once de Universitario que enfrentará a Unión Comercio en el ‘Miguel Grau’ del Callao.