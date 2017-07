Carlos Cáceda confía en su convocatoria a la selección para la fecha doble de Eliminatorias

No se viene un Clásico. Tampoco han tenido un roce. Atajar por la selección se ha vuelto una disputa entre los arqueros. Todos hablan del buen momento de Leao Butrón, pero en Universitario el portero Carlos Cáceda no se intimida y confía en ponerse los guantes de la blanquirroja en la próxima fecha doble de las Eliminatorias.

“Leao tiene buen desempeño en el campeonato y mucha experiencia, pero no hay que olvidar que también hay arqueros de provincia que lo están haciendo muy bien. Están Steven Rivadeneyra, de Alianza Atlético, y Exar Rosales, de Comerciantes Unidos. No es solo Leao. Es cuestión de mirar y no enfocarse en uno solo. Yo pienso en mí, en tener una regularidad en Universitario para seguir aspirando a una convocatoria”, expresó Carlos Cáceda.

Universitario enfrentará mañana a Sporting Cristal y Carlos Cáceda sabe que las excusas no están permitidas. “Tenemos que salir a proponer nuestro juego, necesitamos los tres puntos. Cuando era joven, jugaba en canchas feas y mal estado, así que eso no debe ser un pretexto. Puede influir un poco, pero cuando está en juego el campeonato, el estado del campo es lo de menos”, puntualizó.



Si bien no estará el extremo Ray Sandoval, Carlos Cáceda tendrá un duelo aparte con el goleador rimense Irven Ávila. “Ellos, como nosotros, tienen un buen plantel y seguro veremos algunos videos para afrontar a los rivales de la mejor manera”, agregó el arquero de Universitario.



La buena noticia en Universitario es la recuperación de Alberto Rodríguez. Su contractura muscular no es de consideración y enfrentará a su exequipo.