Universitario tiene un contrato desfavorable con Umbro ¿Por qué?

Universitario de Deportes firmó un contra con la marca deportiva en condiciones desfavorables y esto ha generado "insatisfacción" en la directiva crema, según el diario Gestión.



El contrato firmado entre Universitario y Umbro (representada por la empresa KS Depor S.A.) tendría condiciones desfavorables y desproporcionadas a los intereses del cuadro crema y en comparación a las del rubro en el fútbol peruano. Tal es el caso de Alianza Lima con Nike.



El contrato vigente firmado el 2014 establece una clausula de resolución de contrato en contra de Universitario con el pago de US$ 10 millones de dólares. Además, el impedimento explícito de negociar con otra marca e incluso que la marca en competencia pueda pagar la millonaria penalidad. Es decir, la 'U' está obligada irremediablemente a cumplir con el contrato hasta el 2019.



De la misma fuente de información, se destaca por ejemplo que el pago fijo que recibe Universitario asciende a 1 millón de dólares por año (Del 2017 al 2019). Mientras que Alianza Lima con Nike, obtiene un 50% más que los cremas. (1.5 millones)



Por otro lado, las regalías aseguradas (fijas), que es el porcentaje de la venta de indumentaria deportiva con la marca Universitario, es de US$ 150 mil. Por el lado de Alianza son de más del triple (US$ 500 mil).



Además, en el caso que Alianza Lima gane el título obtendría US$ 70 mil y en el caso sea Universitario, Umbro le daría menos de la mitad (US$ 30 mil).

En resumen, el cálculo total de ingresos mínimos asegurados por año en desigual entre Universitario y Alianza Lima. Para un convenio del mismo rubro los cremas ganan un casi la mitad que los Blanquiazules. Y la diferencia se incrementa a casi US$ 3 millones de dólares (cercano al doble) para el periodo 2017-2019. (Ver cuadro). Esto sin contar las sumas superiores sobre conceptos de premios que recibirá Alianza respecto a la 'U'.

