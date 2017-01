Universitario: Defensa uruguayo Rodrigo Chocho llegó, pero nadie reconoció su incorporación

¿Quién es él? ¿De dónde es? ¿De qué juega?... Fueron muchas las interrogantes de los periodistas cuando apareció un muchacho en el aeropuerto ‘Jorge Chávez’ y se puso la camiseta crema. Nombre: Rodrigo Chocho. Nacionalidad: uruguaya. Origen: fútbol B de su país. De inmediato posó para los gráficos, hizo Universitario con los dedos, declaró como refuerzo y hasta algunos curiosos le pidieron fotos.

Pero sus maletas llenas de ilusión se vinieron abajo cuando llegó la información a Universitario. “Me he enterado lo del defensa uruguayo a través de Internet. No hay nada oficial, ni está a prueba, ni es jugador de Universitario. No tengo más referencias que las noticias que he visto”, aseguró Juan Carlos Ortecho, gerente de comunicaciones del cuadro estudiantil.

Horas más tarde, Chocho volvió a su realidad. “Todo lo que hoy (ayer) dije (en el aeropuerto) fue lo que me comunicó mi empresario. Incluso lo del contacto con el ‘Puma’ (Carranza). Yo no hablé nada directo con nadie. No tengo más que decir. Es más, yo mismo me pagué el pasaje buscando una oportunidad”, declaró el charrúa.

“Yo no esperaba a la prensa. Nunca lo imaginé. No quiero quedar como que exigí o inventé algo. Cuando me preguntaron cuántos días era la prueba, no respondí, porque no lo sabía”, agregó.

En Universitario no lo quieren. Él no sabe cuál será su futuro.

‘MUDO’ EN PRETEMPORADA

Universitario inicia hoy su pretemporada con los exámenes médicos en Campo Mar y Alberto Rodríguez estará presente. El ‘Mudo’ aún no se ha desvinculado, aunque en Uruguay la prensa informó que arribaría en las próximas horas para incorporarse al Peñarol.

Ayer arribó Diego Guastavino y hoy lo harán el panameño Luis Tejada y el venezolano Arquímedes Figuera. Mañana será el turno de Diego Manicero.