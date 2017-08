Universitario de Deportes vs UTC: 'Cremas' se defienden por acusación de insultar árbitros [VIDEO]

El cuadro de Universitario de Deportes perdió el encuentro contra su par de UTC. El partido termina y los jugadores 'cremas' se acercaron al árbitro Eduardo Chirinos y se inició una historia bastante confusa.



Fue el periodista Jaime Rojas de RPP quien indicó que Alexi Gómez y Juan Manuel Vargas querían quitarle el celular. "UTC celebrar y Universitario reclama...bueno, nos quisieron agredir...Agresiva la gente de Universitario. Vargas se me vino encima y Alexi también", se puede escuchar en la transmisión.



Universitario de Deportes responde. "Falso. Un sujeto disfrazado de periodista invadió la cancha burlándose y fue encarado por jugadores. No hubo golpes ni violencia", escribió en Twitter el gerente de comunicaciones, Juan Carlos Ortecho.



Por su parte, el técnico Pedro Troglio se manifestó sobre el tema en rueda de prensa tras el encuentro deportivo. "No es comprensible que se meta un extraño". Troglio también tuvo palabras para Chirinos. "Se equivocó todo el partido. Así como nos suspenden a nosotros, deben suspender a ellos también", sentenció el técnico de Universitario de Deportes.