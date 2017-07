Universitario: John Galliquio celebra su gol diciendo que quiere ser actor y modelo

Ayer vio su rostro en todos los periódicos, webs y también en televisión. Por un momento, se imaginó protagonizando una película con Christian Meier o en alguna campaña publicitaria. No era para menos. John Galliquio llevaba un mes sin jugar y reapareció con gol en Universitario.

Su alegría fue tanta que hasta se le vio demostrando otras facetas fuera de las canchas. “Cuando me retire, quiero ser modelo y también actor, ja, ja, ja. Puedo tener éxito”, contó John Galliquio entre risas.

John Galliquio, con 37 años, sabe que ya está cerca del retiro, pero dejó en claro que no piensa rogar por un lugar en el once titular. “Ya no tengo 18 años. Una lesión me dejó mes y medio afuera, y solo esperaba mi chance. Tengo muchos años en el fútbol y no soy de ponerme rodilleras ni de estar de sobón o ‘ayayero’ de nadie para poder jugar”, afirmó en el programa ‘Barrio Fútbol’.

Tras marcar un tanto importante, John Galliquio sabe que es el momento de alzar su reclamo. “Si no estoy en lista o no estoy convocado, es por decisión del técnico, si estuviera lesionado, se sabría”, finalizó. Quizá no sea tan mal actor.