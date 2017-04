Universitario: Pedro Troglio reveló cuándo reaparecerá a Juan Manuel Vargas en el equipo [VIDEO]

Equipo que gana no se cambia. Torneo que vale campeón, se juega con todo. Con estas dos premisas, Pedro Troglio, técnico de Universitario, asume los siguientes duelos que vienen y cuida a una de sus figuras para cuando realmente los 3 puntos te lleven a la gloria. Para esta fecha, ante UTC, no reaparecerá Juan Manuel Vargas. El estratega prefiere no apurarlo.



“Para este partido ante UTC de Cajamarca, todavía no. Hay mucha expectativa por su vuelta. Para que eso pase, Juan tiene que estar cien puntos físicamente”, aseguró Pedro Troglio, pero la explicación llega en la segunda parte de su discurso.



“Vamos a llevarlo con tranquilidad para que cuando esté listo para volver, lo haga como todos lo conocen. Intentaremos que llegue a algún partido del Torneo de Verano. La idea es que llegue de la mejor manera para algo tan importante como es el Torneo Apertura, que arrancamos de cero”, finalizó Pedro Troglio.

Pedro Troglio habló de reaparición de Juan Manuel Vargas en Universitario.

Recordemos que Pedro Troglio debutó como DT de Universitario de Deportes el pasado fin de semana con una goleada de 3-0 ante Alianza Lima. Su misión es sacar al cuadro 'crema' adelante en el Torneo de Verano tras varios resultados negativos que lo han puesto debajo de la tabla de su grupo.