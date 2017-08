Universitario: Pedro Troglio tomo esta decisión ante problemas con la comida

La crisis económica empieza a generar problemas futbolísticos. Universitario sigue extraviado en su falta de liquidez y esto ha desencadenado malestar en el primer equipo y cuerpo técnico.

Cada vez que no se juega a mitad de semana, el técnico Pedro Troglio planifica trabajos a doble horario en Universitario. Por la mañana, trabajan en Campo Mar, luego almuerzan y después vuelven a los ejercicios tras un reparador descanso.



Pero las cosas no se han dado como ha querido el argentino. En algunas ocasiones, el menú no ha alcanzado para todos los trabajadores y en otras, no hubo dinero para el bus. Para evitar estos percances, Pedro Troglio tomó una decisión: “No más dobles turnos hasta que me solucionen el tema de la comida y otros asuntos logísticos”, habría comentado a su entorno.



Pedro Troglio no pretende vivir un mal momento como en la previa ante Ayacucho FC, donde el bufé solo alcanzó para algunos en Universitario y varios se quedaron sin almorzar.