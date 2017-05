Universitario: El día que Piero Alva se convirtió en líder "noqueando" al Cuto Guadalupe

Los líderes son lo que son, no solo por sus condiciones para cargarse un equipo, sino también porque son capaces de dominar un grupo humano, donde siempre hay gente que no está de acuerdo y esos son los enemigos principales. Están a la espera de un error para cuestionar y si se puede, tumbarlo. Esto ocurrió en el vestuario de Universitario de Deportes.



En el año 2004, Universitario no vivía momentos felices y el equipo era liderado por dos ‘grandazos’: Luis Guadalupe y ‘Chiquito’ Flores. En ese mismo plantel estaban 2 ‘Hijos pródigos’ que regresaban al club: Paolo Maldonado y José ‘Chino’ Pereda.



Ambos estaban convencidos que debían manejar ese vestuario, porque sabían de títulos con los cremas, eran nacidos en el club, peor median la talla de los ‘enemigos’ a traer abajo y no se animaban.



Un día, cansados de no poder ejercer cómo líderes, Paolo Maldonado y el ‘Chino’ Pereda decidieron que había que hacer algo y eligieron a Piero Alva para que haga frente a los ‘grandazos’. El delantero, al igual que ellos, también se había formado en menores, sólo tenía 25 años, pero iba al frente siempre, era bien visto por todo el plantel y sólo había que ponerle las pilas. Ambos se le acercaron al ‘Zorrito’ y le llenaron la cabeza.



“Ese par no se formó aquí y hace lo que quiere, tú si tienes derecho, saliste del Lolo, tu papá es un referente, los más jóvenes te admiran y los mayores te respetan, tú debes ser el líder camarín” le dijo la dupla. Piero escuchó y soltó un “vamos a ver”.

A los pocos días, hubo un incidente en los vestuarios entre ‘Chiquito” y un juvenil que casi termina mal. Los ‘bajitos’, Maldonado y Pereda, dijeron aprovecharon la oportunidad y se le acercaron al ‘Zorrito’ y lo picaron ¿Vas a permitir esto? Alva alzó la voz, “No sean abusivos” gritó. Guadalupe y Flores lo miraron asombrados y le dijeron no te metas, sigue con lo tuyo. El ‘Zorrito’ fue al frente, “A ver métanse conmigo”.



El hijo predilecto de Corongo, Luis Guadalupe, saltó y se agarró con el atacante crema. Contra todo pronóstico, Alva le dio duro al moreno y casi termina como Jonathan Maicelo en el Madison Square Garden.



‘Chiquito’ en ese momento quiso entrar por detrás a reventarlo y Alva le dijo: “Esto es uno contra uno, espera que termino con él y luego sigo contigo”. Cuando ‘Cuto’ ya estaba noqueado, Piero llamó al arquero: “Ahora sí, vamos te toca a ti “. El golero vio lo que había recibido su compañero y fue al arreglo: “Para que vamos a llegar a eso, si podemos hablar”. Desde ese día el control del camarín volvió a ser de los formados en el Lolo.

