¡Universitario no tendría para pagar ni el té! ¿Qué está pasando?

La billetera está vacía y los bolsillos arropan aire. En las garras no hay monedas que sostener y las deudas son autogoles que ingresan en la portería crema. Universitario, la de los tres triunfos en fila, el juego de vértigo y el aliento desde ‘Norte’, atraviesa una muy dura crisis económica, que ha pasado algo desapercibida por las alegrías que el equipo ha regalado en las últimas jornadas del Apertura.

Según pudo conocer Trome, el duro momento empezó hace unos días con la salida de César Vento, quien perdió la confianza de la Administración y pasó de ser gerente general a ser gerente deportivo. Ese fue el inicio del caos que hoy envuelve temas realmente increíbles y empieza a afectar a la plantilla de Universitario.



Por ejemplo, el DT Pedro Troglio no ha podido realizar en dos semanas un trabajo de doble turno. ¿Por qué? No hay un concesionario para que cumpla con el almuerzo para los jugadores de Universitario.



El último se cansó de las ‘mecidas’, de las facturas por cobrar, y decidió no trabajar más con Universitario. En primera instancia, esto se solucionó llevando al grupo a comer a un restaurante, pero solo se hizo en dos ocasiones, ya que tampoco hay dinero para pagar las cuentas.

El último domingo, luego de la victoria 2-1 sobre Real Garcilaso, se había programado una crioterapia (hielo) para todos los jugadores de Universitario; sin embargo, esto tampoco se dio porque el proveedor también se cansó de la falta de seriedad en los pagos.



La última ‘perla’ está en la empresa de seguridad de ‘Campo Mar’, la misma que arrancó con 20 integrantes, bajó luego a diez, pasó a cinco y Universitario terminó por despedir a los que quedaban aplicándoles el ‘perro muerto’. Una cosa de locos.