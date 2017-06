Universitario vs Alianza Atlético: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO el Torneo Apertura

Universitario vs. Alianza Atlético: EN VIVO EN DIRECTO El equipo crema juega ante los 'churres' este miércoles en el estadio Monumental por el partido pendiente de la fecha 3 del Torneo Apertura. Universitario necesita un triunfo ante Alianza Atlético para recuperar terreno en la tabla de posiciones. (7:00 p.m. | Gol Perú)



Universitario no ha logrado una victoria en los tres últimos partidos por el Torneo Apertura y ello lo ha relegado al puesto 12 de la tabla con cinco puntos. No obstante, sumar de a tres le permitiría colocarse a dos unidades de los líderes UTC y Comerciantes Unidos.



El técnico Pedro Troglio ha manifestado su incomodidad por los lesionados, suspendidos y convocados a la selección. "No he podido trabajar en paz con la totalidad del plantel, los convocados, lesionados, viajes, cansancio, es muy difícil y lo vamos a seguir viviendo", aseguró el DT argentino.



Para colmo de males, Universitario anunció dos nuevas bajas por lesión de Josué Estrada y Diego Manicero por lo que tendrá que recomponer el equipo.

Universitario 1-1 Municipal: resumen y goles

Por su parte, Alianza Atlético tiene la misma necesidad de triunfos que el cuadro crema, ya que se ubica en el penúltimo lugar de la tabla.



"Universitario es un equipo que en cualquier momento te puede liquidar. Me preocupa el plantel. La 'U' es un equipo fuerte individualmente y en todas sus líneas. Ahora el objetivo es salvar la categoría", dijo el estratega Miguel Miranda previo al Universitario vs. Alianza Atlético.

📋⚽️Lista de jugadores convocados para el partido entre @Universitario vs A. Atlético el miércoles 21 de junio en el Estadio @MonumentalU_ pic.twitter.com/lTeC4Uy9B0 — Universitario (@Universitario) 20 de junio de 2017

Probables alineaciones del Universitario vs. Alianza Atlético:



Universitario: Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Horacio Benincasa, Alberto Rodríguez, Juan Vargas, Ángel Romero, Arquímedes Figuera, Emanuel Páucar, Diego Guastavino, Alexi Gómez y Luis Tejada.



Alianza Atlético: Steven Rivadeneyra; Marcos Delgado, Jack Safra, Manuel Calderón Julio García; Carlos Correa, Tarek Carranza, Carlos Fernández, Junior Aguirre y Roberto Jiménez.

