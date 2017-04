Universitario vs. Alianza Lima: La jugada insólita de dos faltas seguidas para un penal [VIDEO]

Universitario vs. Alianza Lima: La jugada previa al penal a favor de los cremas no fue polémica, fue más bien peculiar debido a que no quedó claro que se cobró, tras las dos faltas seguidas de los jugadores Blanquiazules.

A los 35 minutos Jersson Vásquez recibió un pase dentro del área y antes que caiga la pelota al piso decide dar un pase al medio del área, pero el balón le chocó en la mano al rival Paolo de la Haza.



Luego de esta jugada Horacio Benincasa controla el balón y queda solo ante Leao Butrón, quien salió de forma violenta y arrolló al jugador crema.



La peculiar jugada llamó la atención debido a que el árbitro del compromiso Michael Espinoza demoró en cobrar la mano o la falta de Butrón, lo que generó confusión.

Al final el encargado de convertir el penal fue Alexi Gómez, quien anotó el 2-0. A los 4 minutos había adelantado Arquímedes Figuera de fuera del área.

Universitario vs. Alianza Lima: Gol de Alexi Gómez

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.