Universitario vs. Alianza Lima: Kevin Quevedo emocionado por su primer 'clásico' profesional [VIDEO]

Y tenía que llegar el día, los 90’ donde tenga frente a frente la camiseta que defendió desde muy joven y con una hinchada que esperaba gritar sus goles y hoy quiere que no meta ni uno solo como la de Universitario.



Kevin Quevedo, la ‘Joya’ que deslumbraba en torneos juveniles con la camiseta crema y que se fue por un mejor contrato a Alianza Lima, este sábado jugará ante su ex equipo y sabe que será un duelo especial.

“Será de ida y vuelta, harta suela, con ocasiones de gol, llegadas en ambos arcos. Hay que jugar rápido y siempre para adelante”, aseguró Kevin Quevedo. Jugó muchos clásicos a nivel juvenil con camiseta de Universitario, pero esta será su primero a nivel profesional y será con la de Alianza Lima.

“Ahora me toca enfrentar a la ‘U’ y pienso hacerlo de la mejor manera. Siempre que me toca hacerlo dejo todo. No pienso en mi ex equipo, sino en lo mejor para el grupo. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para quedarnos con los 3 puntos, en eso no tengo problemas”, sentenció Kevin Quevedo.