Universitario vs. Juan Aurich: EN VIVO TV ONLINE EN DIRECTO el Torneo de Verano

Universitario vs. Juan Aurich: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro crema recibe al 'Ciclón del norte' este miércoles en el estadio Manumental de Ate por la fecha 12 del Grupo B del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. Universitario y Juan Aurich juegan por cumplir, pero los merengues tiene que hacer respetar la casa ante su hinchada. (8:00 p.m. | Gol Perú)



No hay opciones para disputar la final del Torneo de Verano, pero para el técnico Pedro Troglio el desafío es doble: encontrar el equipo y alcanzar el funcionamiento optimo, además de ganar ante la hinchada. El Universitario vs. Juan Aurich pondrá a prueba la nueva idea del DT argentino para el cuadro crema.



El equipo tendrá la baja obligada de Ángel Romero suspendido y podría ser reemplazado por Giordano Mendoza. Además, el lateral Jersson Vásquez recuperado de una lesión regresará al equipo titular.



Pero los problemas para armar el once titular no terminan allí. Arquímedes Figuera, Diego Guastavino y Raúl Fernández presentan lesiones prolongadas. Se suman a las conocidas ausencias de Juan Diego Gutiérrez y Juan Manuel Vargas.



"Sería grandioso anotarle a la 'U' y sumar puntos con Aurich, pues con ello nos alejaríamos de las últimas posiciones", dijo Jean Pierre Archimbaud, jugador de Juan Aurich.



"Universitario tiene intensidad en los primeros minutos y por eso tenemos que cortarles e imponer nuestra dinámica, tener la pelota y jugar como sabemos. Aurich tiene con qué hacerle daño a la 'U'", agregó Archimbaud.

Ánimos al tope del equipo para el partido de mañana 🔥🔥🔥👏🏽👏🏽

¿Y tú crema, ya compraste tus entradas?

¡Nos vemos mañana en casa! pic.twitter.com/fLyvRvRvr0 — Universitario (@Universitario) 2 de mayo de 2017

Alineaciones del Universitario vs Juan Aurich:



Universitario: Carlos Cáceda; Aldo Corzo; Werner Schuler, Horacio Benincasa, Jersson Vásquez; Giordano Mendoza, César Huamantica, Enmanuel Páucar; Alberto Quintero, Alexi Gómez y Hernán Rengifo.



Juan Aurich: Cisneros; Perleche, Rivas, Vílchez, Juárez; Rodas, Arichambaud, Arrieta, Campodónico, Buitrago y Rossel.

