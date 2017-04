Universitario vs. Real Garcilaso: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Gol Perú el Torneo de Verano

Universitario vs Real Garcilaso: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro crema enfrenta al equipo celeste cusqueño este domingo en el estadio Túpac Amaru de Sicuani por el Grupo B del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. Universitario busca su tercer triunfo seguido ante Real Garcilaso en la era del estratega Pedro Troglio. (1:15 p.m. | Gol Perú)



Universitario sin opciones para pelear el título del Torneo Apertura, necesita afianzar el optimismo con bueno juego y triunfos de cara al Torneo Apertura próximo. Por ello, es importante plasmarlo en el campo.



El nuevo aire y mensaje de Troglio permitió dos triunfos seguidos ante Alianza Lima en el Monumental y al mismo líder del grupo UTC. Con siete puntos de diferencia y a tres fechas para el final, la reacción del equipo fue tardía.



Dos bajas por lesión afrontará el estartega Pedro Troglio. La conocida y prolongada de Juan Manuel Vargas; y la del volante Arquímides Figuera, quien se sintió y pese a la recuperación no juega por precaución. En su lugar jugará César Huamantica.



Por el lado de Real Garcilaso, el estratega Gustavo Coronel tendrá que sufrir la ausencia de su goleador Danilo Carando suspendido. Carlos Neumann ocuparía ese lugar.



"Sí, podemos presionar a Real Garcilaso en Sicuani al igual que en los dos últimos partidos, pero el tema será aguantar todo el partido. Podemos hacerlo por unos minutos pero no los 90'. Vamos a ir a presionar, jugar y proponer lo que venimos haciendo", aseguró el jugador crema Alexi Gómez previo al Universitario vs. Real Garcilaso.



"Pensando en lo anímico, vamos a enfrentar a un equipo diferente en comparación con el que jugamos en el Monumental. Vienen muy entusiasmados por sus dos últimas demostraciones, con un plus teniendo en cuenta que una de ellas fue en el el clásico", dijo Emiliano Ciucci horas antes del partido ante Universitario.

📷 El primer equipo ya se encuentra en Sicuani luego de 2 horas de viaje en bus. #RGvsU #VamosCremas pic.twitter.com/bLRHlu1awh — Universitario (@Universitario) 29 de abril de 2017

Alineaciones del Universitario vs. Real Garcilaso:



Universitario: Cáceda, Corzo, Schuler, Benincasa, Aguirre, Quintero, Huamantica, Romero, Gómez, Páucar y Rengifo



Real Garcilaso: Ruíz, Ciucci, Valverde, Rivas, Santillán, Lojas, Ardiles, Retamoso, Ramúa, Hilario y Neumann.

