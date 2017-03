Universitario vs. Sport Huancayo: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV el Torneo de Verano

Universitario vs. Sport Huancayo: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro crema visita al 'Rojo Matador' este domingo en el Estadio Huancayo por la fecha 8 del Grupo B del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. Con objetivos opuestos, Universitario marcha penúltimo en su serie y Sport Huancayo busca alcanzar al líder UTC. (1:15 p.m. | Gol Perú)



Universitario solo ha sumado seis puntos de 21 posibles en lo que va del torneo. No tuvo un buen arranque tras desplomarse por su eliminación en Copa Libertadores. Por su parte, Sport Huancayo está a cinco puntos del líder UTC y tiene el perfil de protagonista del torneo.



A Universitario no le fue bien de visitante en el Torneo de Verano. Con un empate y cuatro derrotas solo sumó un punto fuera de casa. En cambio Sport Huancayo ganó todo de local, tres triunfos seguidos. Panorama adverso para los cremas.



"Nosotros mismos hacemos una autocrítica, pero yo estoy convencido que vamos a salir de esto, no cabe duda que vamos a salir. El grupo está dolido con estos resultados adversos en esta instancia del torneo", dijo el volante Diego Guastavino sobre el duro presente de Universitario.



"Universitario no va a llegar al 100 por ciento físicamente por el hecho de que tienen que hacer muchos viajes en una cantidad reducida de días. Vamos a aprovechar eso y la altura, para poder hacer un buen partido y ganarle a Universitario", afirmó el lateral de Sport Huancayo Manuel Corrales.



Alineaciones probables del Universitario vs. Sport Huancayo:



Universitario: Carlos Cáceda; Josué Estrada, Adan Balbín, Horacio Benincasa, Jersson Vásquez; Arquímedes Figuera, Juan Manuel Vargas; Roberto Siucho, Raúl Tito, Diego Manicero y Luis Tejada.



Sport Huancayo: Joel Pinto; Cord Cleque, Víctor Balta, Diego Minaya, Manuel Corrales; César Ortíz, Waldir Calderón, Marcos Lliuya, Giovanny Martínez, Víctor Peña y Antonio Meza Cuadra.