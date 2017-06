Universitario vs Sport Huancayo: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO el Torneo Apertura

Universitario vs Sport Huancayo: EN VIVO EN DIRECTO El equipo crema visita al 'Rojo matador' este domingo por la fecha 6 del Torneo Apertura. Universitario busca un triunfo ante Sport Huancayo para quebrar la mala racha de resultados. (1:45 p.m. | Gol Perú)



Universitario acumuló cuatro partidos sin ganar (una derrota y tres empates seguidos) y se ubica en el puesto once de la tabla de posiciones a cuatro puntos del líder. Así, un triunfo podría devolverle la sonrisa al técnico Pedro Troglio y sus hinchas.



El estratega argentino no ha logrado conformar un equipo de manera constante y ello se ve reflejado en los resultados. El desgaste mental está pasando factura y los lesionados también. Incluso tampoco ha logrado ganar en el Monumental, el último partido empató 1-1 con Alianza Atlético.

Así fue el empate de la 'U' ante A. Atlético:

Universitario 1-1 Alianza Atlético: Goles y resumen

Juan Manuel Vargas, Alberto Quintero, Josué Estrada y Diego Manicero son los tres lesionados en Universitario que serán baja para enfrentar a Sport Huancayo.



Además, el técnico Pedro Troglio optó por no convocar a John Galliquio y Hernán Rengifo. Por ello, tendrá que rearmar al equipo en busca de un triunfo en la altura de Huancayo.



"En los últimos años Sport Huancayo ha sido fuerte casa. Se siente la altura. Sin embargo, si planteamos el partido de manera inteligente, podemos sacar un buen resultado", dijo el defensa crema Werner Schuler previo al Universitario vs. Sport Huancayo.



Por su parte, el estratega Rolando Chilavert no podrá disponer del jugador Gustavo Villamayor por lesión. El resto del equipo sería el habitual.



"No será un partido fácil. Universitario viene de resultados adversos y van a querer salir de este momento. Tienen buenos jugadores, no podemos confiarnos y debemos estar concentrados", declaró Manuel Corrales de Sport Huancayo.

📹 Trabajos en circuito de fuerza y velocidad. pic.twitter.com/wawaZXnGD8 — Universitario (@Universitario) 24 de junio de 2017

Posibles alineaciones del Universitario vs Sport Huancayo:



Universitario: Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Alberto Rodríguez, Horacio Benincasa, Jersson Vásquez, Arquímedes Figuera, Ángel Romero, Luis Miguel Rodríguez, Alexi Gómez, Diego Guastavino, Luis Tejada



Sport Huancayo: Carlos Solís; Clord Cleque, Víctor Balta, Diego Minaya, Manuel Corrales; Ortiz, Blas López, Víctor Peña, Marcos Lliuya, Julio Landauri; Mauricio Montes.

