Universitario vs. Sporting Cristal: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO el Torneo Apertura

Universitario vs. Sporting Cristal: EN VIVO ONLINE TV Los cremas se enfrentan al cuadro celeste este miércoles en el Estadio Nacional por la fecha 12 del Torneo Apertura del Descentralizado 2017. Universitario y Sporting Cristal están obligados a ganar para mantener sus chances por el título. (8:00 p.m. | Gol Perú | Latina )



Universitario vs. Sporting Cristal será un partido de descarte debido a que restan solo cuatro fechas para el final del Apertura. Los cremas tienen 19 puntos y están a 3 del líder Real Garcilaso. Mientras que los celestes con 17 unidades, quedaron a 5 del liderato. Partido de descarte, el empate no les sirve a ninguno de los dos equipos.



Universitario de la mano del técnico Pedro Troglio ha encontrado su mejor forma en lo que va del año. Logró ganar cuatro de los último cinco partidos, se mantiene invicto (con un empate) y existe una notoria mejoría en su juego. Los resultados lo acompañan.



Precisamente el estratega argentino tendrá que replantear su defensa tras la ausencia de Alberto Rodríguez, quien salió lesionado en el último triunfo ante Melgar y no logró recuperarse. Además, Juan Manuel Vargas todavía no está apto. Ambos quedaron fuera de la convocatoria.



Por el otro lado, el técnico de Cristal Pablo Zegarra, luego de un inicio auspicioso, no ha logrado ganar en los último encuentros (derrota ante Alianza Lima y un empate ante Cantolao). Esto lo ha relegado en la tabla de posiciones. No obstante, todavía existe optimismo por el título.

Mira los goles y resumen del último triunfo de Universitario:

Universitario 2-1 Melgar: resumen y goles

"Estamos ahí y ganando este partido ante Cristal nos metemos arriba. Vamos a seguir luchando para obtener el campeonato", aseguró Javier Núñez, quien sería titular en Universitario.



"Ante la "U" esperamos mostrar un buen fútbol y quedarnos con el triunfo. Va a ser un partido duro, para ambos una final, porque nos jugamos las posibilidades de seguir peleando arriba. Será un partido vital sin margen de error para ambos clubes", dijo Jair Céspedes en la previa del duelo Universitario vs Sporting Cristal.

Posibles alineaciones del Universitario vs. Sporting Cristal:



Universitario: Carlos Cáceda; Aldo Corzo, Werner Shuler, Horacio Benincasa, Jersson Vásquez; Arquímedes Figuera, Enmanuel Paucar, Javier Núñez, Alberto Quintero, Alexi Gómez y Luis Tejada.



Sporting Cristal: Mauricio Viana; Edinson Chávez, Jorge Cazulo, Luis Abram, Jair Céspedes; Josepmir Ballón, Joel Sánchez, Carlos Lobatón, Cristian Ortíz, Alexis Rojas e Irven Ávila.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.