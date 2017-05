UTC vs. Melgar: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO la final del Torneo Verano

UTC vs. Melgar: EN VIVO EN DIRECTO El equipo Rojinegro visita a los cajamarquinos este miércoles en el estadio Héroes de San Ramón por el partido de vuelta de la final del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. Melgar necesita no perder ante UTC para ganar el título del primer campeonato del año.



UTC vs Melgar, por otro lado, será la oportunidad para los locales de ganar su primer título a nivel profesional en la historia del club. Los arequipeños llegan sin la confianza de los resultados tras un triunfo, dos empates y cuatro derrotas en los últimos encuentros.



Precisamente, Melgar le ganó 1-0 a UTC en el estadio de la UNSA de Arequipa con un gol de Omar Fernández. Así, los dirigidos por Juan Reynoso llegan con la mínima ventaja al duelo con UTC. Sin embargo, la final está abierta para ambos.



UTC está obligado a ganar por al menos dos goles de diferencia, pues en caso de que se repita el 1-0 de la ida a favor de los locales habrá una prórroga de treinta minutos y, de mantenerse la igualdad en el resultado global, la final se decidirá con una tanda de penaltis.



El campeón del Torneo de Verano obtendrá un cupo provisional para la próxima edición de la Copa Libertadores.

Melgar 1-0 UTC: Goles y resumen

Se da la circunstancia de que el ganador del torneo se definirá una vez que ya comenzó el pasado fin de semana el Torneo Apertura, con suerte dispar para ambos equipos.



Si bien el UTC comenzó con buen pie el nuevo trofeo de la liga peruana, con victoria por 3-0 frente al Juan Áurich de Chiclayo, el Melgar fue derrotado por primera vez en su estadio en el campeonato local de este año, al perder por 2-3 ante San Martín.



En ese partido, el técnico de Melgar, Juan Reynoso, dio descanso a sus principales hombres de ataque, como Fernández y el delantero argentino Emanuel Herrera, que en principio reaparecerán en el equipo titular frente al UTC, además del uruguayo Jean Barrientos, ya recuperado de una lesión que padeció en semanas anteriores.



Melgar podrá contar además con los defensas Anderson Santamaría y Nilson Loyola antes de que se incorporen a los entrenamientos de la selección peruana de cara a sus próximos partidos amistosos contra Paraguay y Jamaica.



UTC buscará hacerse fuerte en su feudo, de césped artificial, donde hasta ahora se mantiene invicto en el torneo local.



El técnico Franco Navarro no se guardó nada en el encuentro ganado al Áurich y alineará un equipo muy similar al que ya jugó el primer partido de la final, con el tridente formado por el peruano Gino Guerrero, el argentino Maximiliano Callorda y el colombiano Juan Pablo Vergara.

🔴⚫Nuestro Primer Equipo partió rumbo a Cajamarca para disputar la final de vuelta del Torneo de Verano⚽ ¡Vamos por ti Melgar! 🔴⚫ pic.twitter.com/aU8OnvqPyV — FBC Melgar (@MelgarOficial) 30 de mayo de 2017

Alineaciones probables de UTC vs. Melgar:



UTC: José Carvallo; Jonathan Acasiete, Gustavo Dulanto, Néstor Duarte, David Díaz; Jonathan Segura, Benjamín Ubierna, Donald Millán; Gino Guerrero, Maximiliano Callorda y Juan Pablo Vergara.



Melgar: Patricio Álvarez; Dahwling Leudo, Anderson Santamaría, Minzum Quina, Nilson Loyola; Alexis Arias, Carlos Ascues, Hernán Hinostroza; Patricio Arce, Emanuel Herrera y Omar Fernández.

