Futbolista argentino Alexis Zárate fue condenado por violar a la novia de otro jugador en 2014 [VIDEO]

El futbolista Alexis Zárate, del Temperley, fue condenado el lunes a seis años y seis meses de prisión por violar a la novia de otro jugador en 2014, pero seguirá en libertad y podrá jugar ante Rosario Central por la tercera fecha de la superliga argentina.



El tribunal oral federal 1 de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora dictó para Alexis Zárate, de 23 años, le pena mínima prevista en el código penal para el delito de abuso con acceso carnal en contra de Giuliana Peralta, de la misma edad. Para los magistrados la condena no debe ser de cumplimiento efectivo y el jugador no irá a prisión hasta que una corte superior ratifique o desestime el fallo.



“Yo estuve tres años y medio ‘detenida’ mientras él estuvo libre y va a seguir libre. Espero que se haga justicia. Por mí y por todas las chicas a las que les puede llegar a pasar mi misma situación”, expresó Peralta, visiblemente emocionada tras escuchar la sentencia.



MUJER REVELÓ QUÉ PASÓ AQUELLA NOCHE

De acuerdo con Peralta, Alexis Zárate la violó mientras dormía junto a su novio de este entonces Martín Benítez, actual futbolista de Independiente. La pareja había ido al apartamento del propio Zárate para tener relaciones sexuales. La joven dijo que a la madrugada se despertó sobresaltada con su agresor encima de ella y comenzó a gritar.



Peralta afirmó que Alexis Benítez no hizo nada para defenderla y que tras el ataque sexual intentó por todos los medios que no denunciara a Zárate, en ese entonces defensor del “Rojo”.



Raquel Hermida Leyenda, abogada de la víctima, adelantó que ahora iniciarán acciones legales contra Benítez por encubrimiento.



Alexis Zárate, cedido a préstamo por Independiente a Temperley, proclamó su inocencia y utilizó como argumento de defensa que mantuvo relaciones sexuales consentidas con Peralta.



“Vamos a seguir, a esperar nomás cómo sigue todo esto. Yo desde el primer día estuve tranquilo y siempre confié en Dios, que me libera de todo esto. Ella mintió en todo. Sé que Dios es justo y va a salir todo a la luz”, dijo Zárate al canal 9.



Alexis Zárate figura en la lista de futbolistas concentrados de Temperley para jugar contra Central este lunes en el cierre de la tercera fecha de la superliga. El club no se pronunció aún sobre la sentencia contra el lateral.



“La carrera deportiva de Zárate está terminada, en ningún país del mundo se acepta a un jugador de fútbol con una condena por abuso sexual", enfatizó la abogada Leyenda.



