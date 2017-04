Futbolista brasileño Valdivia se frustró en vivo y lloró por culpa de la hinchada [VIDEO]

Seguramente no hay situación más incómoda para un futbolista que no recibir el apoyo de tu propia hinchada. Te sacas la mugre en los entrenamientos, te ponen de titular y las cosas no te salen como esperas. Entonces el hincha te silba y cuestiona todo. Historia conocida, ¿verdad?



Algo similar le pasó al brasileño Valdivia, mediocampista del Internacional de Porto Alegre que lucha por volver a la Primera División. El futbolista no venía realizando buenos partidos y la gente le hizo sentir la presión. Y claro, si apenas tiene 22 años.



Sin embargo, Valdivia se reencontró con su mejor versión y marcó un golazo de tiro libre al Cruzeiro RS, en el triunfo por 3-1 por la serie B de Brasil. Al final, la prensa lo buscó para recoger sus declaraciones.



"La hinchada me abuchea, pero yo estoy seguro de mi calidad. Me he presionado mucho, me estaba esforzando para jugar bien... hacer el gol fue muy importante para mí..", dijo entre lágrimas.



MIRA AQUÍ SU GOL