Futbolista estalló de risa al escuchar gemidos en plena conferencia de prensa [VIDEO]

Son pocas las personas que pueden salvarse de esta conocida broma de gemidos por Whatsapp. Pero no pasa nada si lo escuchas en privado o con audífonos. Sin embargo, en plena conferencia de prensa de la Universidad de Chile, un periodista abrió este audio y se llevó el roche de su vida.



Todo pasó mientras el jugador argentino, Gustavo Lorenzetti, declaraba para los medios. La reproducción de los gemidos no pasó desapercibida en la sala y todos empezaron a reírse, en especial el mediocampista de la Universidad de Chile.



"Y bueno… cosas que pasan. A todos nos pasó eso. A todos nos pasó", dijo entre risas Gustavo Lorenzetti mirando al periodista que cayó en la pesada broma.



El hecho quedó como anécdota y la charla con los medios continuó segundos después. ¿Ya te ha pasado? Si no, te mucho cuidado.