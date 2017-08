¿Futbolista marcó el autogol más rápido de la historia? Esto pasó en la Copa Estonia [VIDEO]

¿Qué tanto puede un equipo de fútbol aguantar la presión del rival desde el pitazo inicial? En la Copa de Estonia pasó algo curioso. El cuadro Paide no pudo ante presencia de varios jugadores del Levadia y convirtió ¿el autogol más rápido del mundo? Mira el impresionante video.



El árbitro toca su silbato. La visita, Paide, hace una serie de toques en propio campo por la presión que hace el rival. Sin embargo, lo que pasó después sorprendió al mundo. ¿El futbolista se puso nervioso?



Y es que a los 14 segundos de iniciado el encuentro por la Copa de Estonia, uno de los defensores de Paide intenta devolver el esférico al portero y termina sorprendiéndolo.



¿Qué pasó? El arquero había salido varios metros de su arco y no pudo alcanzar el esférico que, terminó cruzando la línea de gol para el Levadia.



Igual, los locales terminaron ganando 3-1 al Paide por la Copa de Estonia en el Kadrioru Staadion de la ciudad de Tallinn. Sin duda, el fútbol no deja de sorprendernos con estas jugadas.