Futbolista salvó vida de portero rival que estaba convulsionando [VIDEO]

No todos los héroes llevan capas, dicen. La liga de República Checa vivió un momento de pánico en el partido entre Bohemians 1905 y Slovacko. El portero Berkovec chocó con su compañero y empezó a convulsionar, hasta que apareció un valeroso futbolista del equipo contrario.



Todo pasó cuando Berkovec rechazó la pelota con la cabeza y fue embestido por unos de sus colegas de equipo. El portero cayó brutalmente sobre el césped y empezó a convulsionar al lado de un jugador rival, Francis Koné.



El africano se percató inmediatamente de lo que ocurrido y ayudó al portero. Metió una de sus manos en su boca y tomó su lengua. Esto para que no se ahogue mientras convulsiona. Posteriormente llegaron 2 jugadores ponerlo de costado, como recomiendan los médicos en estos casos.



“Es la cuarta vez que me pasa algo así. Una vez en Tailandia y dos en África. Siempre reviso a los jugadores, para asegurarme de que no se traguen su lengua”, dijo Francis Koné tras ayudar al guardameta, quien se encuentra recuperado en un hospital.