Futbolista de la selección de Gabón falleció en pleno entrenamiento [VIDEO]

El defensa gabonés Moise Brou Apanga falleció el miércoles a los 35 años de edad en un entrenamiento con su club como consecuencia de un afección cardíaca, anunció este jueves la liga gabonesa.



"Estamos consternados. (...) Ayer (miércoles), Moise se derrumbó en el terreno. Fue trasladado al Hospital de Owendo y allí constataron que había fallecido", afirmó a la AFP Brice Mbika Ndjambou, presidente de la Liga Nacional de Fútbol (Linaf) en Gabón.



Moise Brou Apanga murió de un paro cardíaco cuando se aprestaba a retomar la competición el sábado con su club, el Football Canon 105 (FC 105) de Libreville, que anuló el partido tras la muerte de su jugador.



"No había jugado ningún partido desde el año pasado", precisó Mbika, que no le conocía ningún antecedente cardíaco.



Jugador internacional, Moise Brou Apanga pasó por el Timisoara en Rumanía (1999-2000), por el Perugia (2000-2004) y Brescia (2004-2006) en Italia, además de participar en el ascenso a primera división francesa del Brest, donde estuvo de 2008 a 2012.



Tras regresar a Gabón en 2012, fue defensa en la selección nacional de su país en la Copa de África de Naciones (CAN) de 2012. Hasta 2017, jugó en el Mangasport, antes de fichar por el Football Canon 105 de Libreville.

🎥 Beaucoup se souviennent du superbe but de Moîse Brou Apanga la saison de la montée face à Sedan au stade Francis-Le Blé 😢😢😢 Kenavo Moïse pic.twitter.com/xl6xKQEdjz — Stade Brestois 29 (@SB29) 26 de abril de 2017