Futbolista sufrió espeluznante rotura de pierna en las Eliminatorias Rusia 2018 [VIDEO] 

Neil Taylor, futbolista de la selección de Gales, se barrió con todo y le rompió la pierna a Seamus Coleman, capitán de Irlanda, en el partido por el grupo C de las Eliminatorias Rusia 2018. Ojo: las imágenes pueden herir susceptibilidades.



Esto pasó en el minuto en el minuto 68 de la segunda parte en el Aviva Stadium de Dublín, cuando Gales e Irlanda igualaban 0-0. Seamus Coleman se encontró con una pelota y recibió una dura falta de Neil Taylor.



El árbitro del encuentro, que rápidamente se dio cuenta de lo que había ocurrido, le mostró la tarjeta roja a Neil Taylor y pidió ayuda médica para el futbolista de la selección de Irlanda que se retorcía de dolor.



Tal y como pasa en la Premier League, la televisión no mostró la repetición de la jugada para no herir susceptibilidades.