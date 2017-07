¿Gary Medel introdujo sus dedos entre los glúteos de alemán Emre Can? ¡Terrible falta! [VIDEO y FOTOS]

En la final de la Copa Confederaciones 2017 entre Chile y Alemania se vivió un terrible momento cuando Gary Medel introdujo sus dedos entre los glúteos del alemán Emre Can. El hecho sucedió a pocos minutos de finalizar el encuentro.



El futbolista alemán Emre Can cae al suelo y no quiere soltar el balón. En ese momento, Gary Medel intenta quitarle el balón y habría cometido la tremenda falta de introducir sus dedos entre los glúteos del centrocampista.



Lo más indignante de esta acción es que el jugador alemán si fue sancionado con una tarjeta amarilla a diferencia de Gary Medel. A pesar del aparente juego sucio, Alemania se alzo con la copa. El equipo de Antonio Pizzi no pudo ganar su tercera final consecutiva internacional tras obtener los títulos de Copa América y Copa América Centenario.



Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Gary Medel, entre otros, rompieron en llanto tras la derrota. El único gol del partido lo anotó Stindl tras un grosero error en salida del defensa chileno Marcelo Díaz en el minuto 20 de la primera parte.

