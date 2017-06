Gays en el fútbol: Antoine Griezmann explicó por qué los futbolistas no revelan su homosexualidad

La homosexualidad en el fútbol es un tema tabú para los jugadores de este deporte, ya son pocos los que confiesan abiertamente su opción sexual. Antoine Griezmann, delantero francés del Atlético Madrid, explicó las razones del porqué no 'salen del clóset' en una entrevista que brindó al diario "El País" de España.



"Es una buena pregunta. Yo creo que en el fútbol no es habitual porque nos hacemos los duros y los fuertes. Y tenemos miedo a lo que puedan decir. Yo no tengo nada en contra: respeto a todo el mundo", confesó Antoine Griezmann.



El también seleccionado de Francia reveló qué haría si él tuviera que declarar su homosexualidad (si lo fuera). ¿No sentiría temor en hacerlo? Esto respondió ante la pícara consulta.



"Hay mucha gente mala en el fútbol. Y pueden tener miedo a ir a los estadios y que les insulten. Yo creo que lo haría. Claro, es más fácil decirlo cuando no tienes que pasar por ello", sentenció Antoine Griezmann.