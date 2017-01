George Forsyth dijo que Alianza Lima está en la Sudamericana por puntos ganados en mesa

¡No se calló nada! George Forsyth, actualmente sin equipo para la temporada 2017, afirmó que Alianza Lima está en la Copa Sudamericana por los puntos que ganó en mesa a Universitario de Deportes.



George Forsyth, que no renovó con Alianza Lima, considera que en el club íntimo hay un "pobre manejo" y que se debería convertirse en sociedad anónima.



“Que yo no continúe en el club es una decisión totalmente de ellos. Lo he tomado con mucha calma, pero lo único que demuestra es el pobre manejo que tienen futbolísticamente", dijo George Forsyth en "Radio Capital".



"Hay que tomar dos decisiones ya. A través del Congreso, sacar una una ley que le permita al club convertirse en sociedad anónima, bajar la deuda con los intereses que ha generado para que pueda convertirse atractivo para alguien que lo pueda comprar", añadió el portero.



Asimismo, George Forsyth aprovechó para dejarle una 'chiquita' a Alianza Lima. "El año pasado hemos llegado a la Sudamericana porque ganamos dos partidos, porque la 'U' nos dio los tres puntos y el otro partido no se jugó. Es un gran alivio haber clasificado a la Sudamericana”, sentenció.