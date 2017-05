Gerard Piqué, zaguero de Barcelona, ha sido el acompañante de Shakira en una campaña publicitaria en Italia y no ha tenido ningún problema para acudir al sintonizado programa de espectáculos ‘Pomeriggio Cinque’, donde hizo un importante anuncio.



Gerard Piqué ha contado detalles de su pasar profesional como en el Mundial de Sudáfrica en 2010, cuando conoció a la cantante colombiana Shakira. “Me dijo que nos podríamos ver en la cena de celebración del equipo que ganara el Mundial, así que le dije que si era la única forma de verla, ganaría el torneo”, contó.



La conductora del programa puso sobre las cuerdas a Gerard Piqué preguntándole su posibilidad de contraer matrimonio con Shakira: “Me ha dicho ella misma que te lo pregunte. Me ha dicho que te suelte la indirecta para que así no te puedas echar atrás más adelante”, a lo que el futbolista contestó: “Seguro que sí, en un futuro nos casaremos”.



Gerard Piqué volverá pronto a Barcelona, pues el equipo vuelve a los entrenamientos el miércoles 24 para preparar la final de la Copa del Rey del próximo sábado en el Vicente Calderón.