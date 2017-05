Gerard Piqué "creará medio comunicación de futbolistas" tras denunciar esto en Twitter

Gerard Piqué arremetió contra los medios de comunicación de España, quienes rebotaron una información falsa publicada por el portal inglés 'Daily Mirror', en el que aseguran que el defensa de Barcelona fue detenido por la policía por haber conducido a 190 km/h.



Gerard Piqué, molesto con la situación, detalló la manera de trabajar de la prensa en una serie de tuits. "Ahora os explicaré como funciona gran parte de la prensa hoy en día: Un paparazzi te hace una foto hablando con los Mossos d'Esquadra (policías). El paparazzi se inventa que iba a 190km/h y que me sacaron 6 puntos de carnet para poder vender las fotos por 1.500 euros. Todo mentira".



"Un medio inglés compra las fotos sin importarle la veracidad de la historia. La mayoría de medios de este país difunden la noticia sin corroborar la información. Todo para obtener más clics. El daño ya está hecho y nadie hace nada para cambiar esta dinámica. Mi objetivo en los próximos meses es crear un medio de comunicación que sea diferente, veraz, auténtico y de los jugadores. Estoy harto", sentenció Gerard Piqué.

Publicación de 'Daily Mirror' sobre supuesta infracción de Gerard Piqué Publicación de 'Daily Mirror' sobre supuesta infracción de Gerard Piqué camino a los entrenamientos del Barcelona

Ahora os explicaré como funciona gran parte de la prensa hoy en día:

1. Un paparazzi te hace una foto hablando con los Mossos d'Esquadra. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017

2. El paparazzi se inventa que iba a 190km/h y que me sacaron 6 puntos de carnet para poder vender las fotos por 1.500 euros. Todo mentira. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017

3. Un medio inglés compra las fotos sin importarle la veracidad de la historia. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017

4. La mayoria de medios de este país difunden la notícia sin corroborar la información. Todo para obtener más clicks. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017

5. El daño ya está hecho y nadie hace nada para cambiar esta dinámica. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017

6. Mi objetivo en los próximos meses es crear un medio de comunicación que sea diferente, veraz, auténtico y de los jugadores. Estoy harto. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017



Si bien Gerard Piqué no detalló por qué fue detenido, la policía de carretera lanzó un tuit en el que desmiente a los medios. "No hubo denuncia por infracción contra Gerard Piqué. Eviten difundir informaciones no verificadas", escribió la entidad catalana.