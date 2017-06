Gerard Piqué lo hizo otra vez: Restó importancia al Real Madrid con provocadora frase [VIDEO]

Gerard Piqué se la tiene jurada al Real Madrid. El defensa de Barcelona lanzó dura respuesta cuando le consultaron sobre un supuesto cambio de ciclo, luego de los títulos obtenidos por el equipo de Zinedine Zidane. ¿Qué dijo ahora el español?



"[En la temporada 2013/14] Conseguimos que el Real Madrid hiciera una rúa [festejo multitudinario en la calles] por ganar la Copa del Rey. El día que nos veas hacer una rúa por ganar una Copa del Rey podrás decir que el Madrid tiene un ciclo importante", dijo Gerard Piqué a "Minuto 0" de Movistar Plus.



Sobre la rivalidad futbolística que existe entre Real Madrid y Barcelona, Gerard Piqué explicó: "Es sana, en términos sobre todo dentro de los jugadores y clubes. No creo que se hayan superado los límites".



Asimismo, Gerard Piqué habló de sus polémicas publicaciones en sus redes sociales. "Quizás no soy todo lo objetivo que debo ser porque juego en el Barza, el club al que amo desde niño. De todo lo dicho en redes sociales no me arrepiento de nada", sentenció el defensa español.